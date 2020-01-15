بوتين: العاملون في المناصب المهمة في روسيا يجب أن لا يكون لديهم جنسية أجنبية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العاملون في المناصب المهمة بما في ذلك رؤساء الوزراء والمحافظين في روسيا يجب ألا يكون لديهم جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في بلد أجنبي.

قال بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية "أقترح على المستوى الدستوري تحديد المتطلبات الإلزامية للأشخاص الذين يشغلون مناصب بالغة الأهمية لضمان أمن وسيادة البلد، وهم: رؤساء الكيانات الفيديرالية، وأعضاء مجلس الاتحاد، ونواب مجلس الدوما، ورئيس الوزراء، ونوابه، والأعضاء الاتحاديون، ورؤساء الهيئات الفيدرالية الأخرى، وكذلك القضاة، لا يمكنهم الحصول على الجنسية الأجنبية أو تصريح الإقامة أو أي مستند آخر يسمح لهم بالإقامة الدائمة في دولة أخرى".

هذا وتعتبر رسالة الرئيس إلى الجمعية الفدرالية، وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

وتعتبر هذه الرسالة، وثيقة سياسية قانونية، تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الاتحاد .