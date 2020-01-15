أحداث كبيرة يشهدها العالم في روسيا عام 2020

يُتوقع العالم أن يشهد أحداثا كبيرة في روسيا في شتى الميادين ولا سيما ميدان الصناعات:

صناعة السفن البحرية

تبدأ روسيا خلال هذا العام بتشغيل سفينة "فيكتور تشيرنوميردين" التي تعتبر من أقوى كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم. ومن المقرر أيضا أن تبدأ روسيا العمل في مشروع إنشاء كاسحتي جليد جديدتين تعملان بالطاقة النووية من طراز "ليدير".

وفي مجال صناعة السفن العسكرية ستسلّم روسيا قواتها البحرية 4 غواصات جديدة تعمل بالطاقة النووية و14 سفينة و18 زورقا، وتبدأ العمل في مشاريع إنشاء 22 سفينة عسكرية جديدة.

صناعة الطائرات

تبدأ روسيا في العام الجاري تصنيع طائرات الركاب "إم إس-21-300"، وتصنع 20 طائرة أخرى من طراز "سوخوي سوبرجيت".

وتبدأ روسيا خلال عام 2020 تزويد قواتها الجوية بمقاتلات "سو-57" وطائرات الهليكوبتر "كا-62". وبصفة الإجمال يجب أن يحصل الجيش الروسي خلال عام 2020 على 106 طائرات جديدة أو معدلة.

© Sputnik . Irkut Corporation PR Department طائرة "إم إس- 21"الروسية

استكشاف الفضاء

في مجال استكشاف الفضاء سيتم إطلاق وحدة البحث العلمي "نؤوكا" وقمر "ميريديان إم" الصناعي. وسيقوم صاروخ "أنغارا-أ5" الفضائي بطلعته الجوية الفضائية الثانية في النصف الثاني من عام 2020. وستحمل سفينة "سيوز" الفضائية رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2020، متبعة لأول مرة أقصر مسار بعد أن جربته الشاحنات الفضائية. كما سيشهد عام 2020 انطلاق مركبة مزودة بجهاز هبوط روسي نحو كوكب المريخ.

© Photo / sputnik صاروخ "أنغارا"

صناعة الآليات

ستبدأ روسيا في عام 2020 تصنيع تربينات "غي تي دي 119 إم" الغازية، وتدشن مشروع إنشاء قاطرة السكك الحديدية "تي أ إم18دي إم".

وفي مجال الآليات العسكرية تبدأ روسيا تزويد قواتها المسلحة بدبابات "تي-14 أرماتا" وراجمات الصواريخ النارية "تسوسوتشكا"، وتبدأ تختبر منظومة "إس-500" للدفاع الجوي وهي المنظومة التي لا يوجد لها مثيل في العالم.

© Sputnik . Aleksandr Pogotov قاطرة "يرماك"

استثمار رؤوس الأموال

في مجال الاستثمار تنتظر روسيا تدفق المزيد من رؤوس الأموال، إذ تنتهي في 29 فبراير/شباط 2020 المرحلة الثالثة النهائية من "العفو عن رؤوس الأموال". وأوضحت جريدة أن المقصود بـ"العفو عن رؤوس الأموال" هو العفو عن أصحاب المال الذين قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج. ويستحق هؤلاء الجزاء، ولكن الحكومة لن تعاقب مَن يعيد "الأموال المهربة" إلى الوطن.