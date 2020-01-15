بوتين: روسيا يجب أن تبقى جمهورية رئاسية قوية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديثه أمام الجمعية الفيدرالية إنه يجب أن تبقى روسيا جمهورية رئاسية قوية.

وقال بوتين في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية: "أنا مقتنع بأن بلادنا، بأراضيها الشاسعة، وهيكلها القومي والإقليمي المعقد، وتنوع التقاليد الثقافية والتاريخية، لا يمكنها أن تتطور بشكل طبيعي، وسأقول أكثر من ذلك، إنها موجودة بشكل جمهورية برلمانية مستقرة، ويجب أن تظل روسيا جمهورية رئاسية قوية".

وتابع الرئيس الروسي: "يجب أن يظل الرئيس في سيطرة مباشرة على القوات المسلحة وجميع أنظمة إنفاذ القانون. لكن في هذه الحالة أيضا، أعتبر أنه من الضروري القيام بخطوة أخرى لضمان توازن أكبر بين فروع الحكومة".

في هذا الصدد، اقترح الرئيس أن يتم تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية بعد مشاورات مع مجلس الفيدرالية.

وتعتبر رسالة الرئيس إلى الجمعية الفدرالية، وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

وتعتبر هذه الرسالة وثيقة سياسية قانونية، تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية.