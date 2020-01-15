بوتين يطلب من الحكومة أداء واجباتها كاملة حتى تشكيل حكومة جديدة

طلب الرئيس الروسي فلاديمر بوتين من أعضاء الحكومة المستقيلة مواصلة أداء واجباتها كاملة حتى تشكيل حكومة جديدة
موسكو - سبوتنيك. وشكر الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة المستقيلة، طالبا منها تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: "عزيزي دميتري أناتوليفيتش(ميدفيديف)، أيها الزملاء الأعزاء، من جهتي، أود أن أشكرك على كل ما تم إنجازه في هذه المرحلة من عملنا المشترك، وأود أن أعرب عن رضاي عن النتائج التي تحققت"، مضيفا: "لم ينجح كل شيء، وأبدا لن ينجح كل شيء. آمل أن نراكم قريباً، وسألتقي بكل واحد منكم، وأطلب منكم أن تقومون بواجباتكم الكاملة حتى تشكيل حكومة جديدة".
وأعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكومة بأكملها ستقدم استقالتها.
وقال مدفيديف بعد رسالة الرئيس الروسي الى الجمعية الفيدرالية: "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، أيها الزملاء الأعزاء، استمعتم جميعًا إلى رسالة الرئيس الروسي، فلاديمير فلاديميروفيتش، ولقد حدد ليس فقط أولويات العمل في بلادنا للعام المقبل، بل أوضح أيضًا عددًا من التغييرات الأساسية في الدستور الروسي. وهذه التغييرات، عند اعتمادها وعلى الأرجح سيتم ذلك بعد المناقشة، ستصبح هناك تغييرات مهمة ليس فقط على عدد من مواد الدستور، ولكن أيضًا على توازن السلطة". واضاف: "السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، في هذا السياق، من الواضح أنه يتعين علينا بصفتنا حكومة روسيا الاتحادية، أن نوفر لرئيس البلاد الفرصة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة لذلك. وفي هذه الظروف، أعتقد أنه من الصواب، وفقًا للمادة 117 من الدستور الروسي، أن تستقيل الحكومة الروسية في التكوين الحالي".
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