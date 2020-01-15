بوتين يطلب من الحكومة أداء واجباتها كاملة حتى تشكيل حكومة جديدة

موسكو - سبوتنيك. وشكر الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة المستقيلة، طالبا منها تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: "عزيزي دميتري أناتوليفيتش(ميدفيديف)، أيها الزملاء الأعزاء، من جهتي، أود أن أشكرك على كل ما تم إنجازه في هذه المرحلة من عملنا المشترك، وأود أن أعرب عن رضاي عن النتائج التي تحققت"، مضيفا: "لم ينجح كل شيء، وأبدا لن ينجح كل شيء. آمل أن نراكم قريباً، وسألتقي بكل واحد منكم، وأطلب منكم أن تقومون بواجباتكم الكاملة حتى تشكيل حكومة جديدة".

وأعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكومة بأكملها ستقدم استقالتها.

