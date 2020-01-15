المجلس الفيدرالي: بوتين اقترح على ميدفيدف منصب نائب الرئيس

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، فلاديمير جباروف، إن فلاديمير بوتين في عرضه على ميدفيدف منصب نائب رئيس مجلس الأمن يكون قد عرض عليه منصب نائب رئيس الدولة.

موسكو- سبوتنيك. وقال جباروف في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذا هو أعلى منصب. كون أن رئيس الدولة هو رئيس مجلس الأمن، فهذا المنصب يعني في الواقع منصب نائب الرئيس.

واضاف جباروف: "هذا منصب مشرف ومهم للغاية"، مشيرا إلى أن ميدفيديف هو سياسي متمرس، وكان رئيسًا ورئيسًا للوزراء و"سيكون قادرًا على تطبيق تجربته الضخمة في منصب جديد".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن نيته إقرار منصب جديد، هو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لشؤون القدرة الدفاعية والأمن، ليشغله رئيس الوزراء المستقيل، دميتري مدفيديف.

