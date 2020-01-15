بوتين يعرض على رئيس هيئة الضرائب الفدرالية تولي منصب رئيس الوزراء

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين "عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع ميخائيل ميشوستن ودعاه لتولي منصب رئيس الوزراء".

وأضاف البيان: "بناء على الموافقة المبدئية، تم ترشيح ميشوستن لمنصب رئيس الوزراء للنظر فيه من قبل مجلس الدوما".