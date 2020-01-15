روسيا... الدوما يبحث غدا ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء

أعلن المكتب الصحفي لمجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيبحث في الجلسة العامة، غدا الخميس، ترشيح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لمنصب رئيس وزراء الاتحاد الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لمجلس الدوما للصحفيين إن "مجلس الدوما قرر إدخال تعديلات على برنامج عمل البرلمان في الـ 16 من يناير/ كانون الثاني، للنظر في ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء".

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم اليوم الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.

وأعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك للنظر فيه في مجلس الدوما.

وكان رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، المرشح، من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، لتولي منصب رئيس الحكومة الروسية، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى مجلس الدوما، حيث شارك في اجتماع استثنائي للمجلس.