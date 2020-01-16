مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار في قاعة محكمة في شرق روسيا

قتل شخص وأصيب آخر في إطلاق نار في قاعة محكمة في منطقة نوفوكوزنيتسك شرق روسيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية في منطقة كيميروفسك لوكالة سبوتنيك، "دخل رجل قاعة المحكمة وفتح النار من سلاح ناري حيث أطلق عدة طلقات".

وأضاف المكتب الصحفي، أن السلطات تتابع ملابسات الحادث الآن.

وأكد المكتب الصحفي، "أن السلطات الروسية في منطقة نوفوكوزنيتسك اعتقلت منفذ الهجوم".

وأعلن مركز طب الكوارث الإقليمي، مقتل شخص متأثرا بإصابته في مكان الحادث، ونقل آخر إلى مستشفى وهو في حالة خطرة.