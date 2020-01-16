وصول المرشح لرئاسة الحكومة الروسية إلى الدوما للتشاور

أعلنت مستشار رئيس الغرفة السفلى في البرلمان الروسي (الدوما)، أنستاسيا كاشيفاروفا، صباح اليوم الخميس، عن وصول المرشح لمنصب رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، إلى مقر الدوما للقاء رئيسه، فياتشيسلاف فولودين.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت كاشيفاروفا في موقع "تليغرام": "وصل المرشح لمنصب رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين إلى مجلس الدوما، ويلتقي الآن مع رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين، قبل التواصل مع لجان المجلس".

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد أبلغ يوم أمس الأربعاء، رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، بنية الحكومة تقديم استقالتها بكامل قوامها. بعد ذلك أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك للنظر فيه في مجلس الدوما.

وكان رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، المرشح، من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، لتولي منصب رئيس الحكومة الروسية، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى الدوما، حيث شارك في اجتماع استثنائي للدوما.