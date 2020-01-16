لافروف: استعادة الدولة في ليبيا مازالت بعيدة المنال

اعتبر وزير الخارجية الروسي في حكومة تسيير الاعمال الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الخميس أن استعادة الدولة في ليبيا مازال بعيد المنال.

طشقند - سبوتنيك. وقال لافروف أمام طلبة فرع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في طشقند: "هناك حاجة لتحسين التنسيق السياسي وجعله أكثر كمالا. لسوء الحظ، في ظروف التصرفات المتهورة، لنقولها بصراحة، لزملائنا الأميركيين وأقرب حلفائهم والتي أدت إلى عواقب وخيمة في منطقة الشرق الأوسط.. تم تدمير العراق... تم تدمير ليبيا. فأن استعادة مفهوم الدولة في ليبيا بعيد المنال".

واستضافت موسكو، الاثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، مغادرة قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، العاصمة الروسية موسكو بدون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القائد العام للجيش الوطني الليبي، قبل البيان الختامي، ولكن قبل التوقيع طلب يومين لمناقشة الوثيقة مع زعماء القبائل الداعمة للجيش الوطني الليبي".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن المشاركين في المفاوضات حول ليبيا أكدوا التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية، كما أكدت أن التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن وقف الأعمال العسكرية هو أهم نتائج اللقاء.