غازبروم نفط بصدد زيادة إنتاجها للهيدروكربونات في 2020

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم نفط" الروسية، ألكسندر ديوكوف، اليوم الخميس، أن الشركة ستزيد في عام 2020 إنتاج الهيدروكربونات إلى أكثر من 100 مليون طن إذا لم يتم تمديد صفقة "أوبك+".

موسكو - سبوتنيك. وقال ديوكوف للصحفيين على هامش منتدى "غايدار" الاقتصادي: "أستطيع التأكيد أننا سنزيد الإنتاج، ستعتمد الزيادة على القرار الذي سيتم اتخاذه ... وسيرتبط مقدار الزيادة في الإنتاج بقرار تمديد اتفاقية "أوبك+" وعلى الشروط القائمة لذلك"، موضحاً أن الحديث يدور حول الهيدروكربونيات".

وأوضح أنه "إذا لم يكن هناك تمديد، فسنحصل على أكثر من 100 مليون طن من الهيدروكربونات".

ودخلت اتفاقية "أوبك" وعدد من الدول خارج المنظمة "أوبك +" بشأن خفض إنتاج النفط حيز التنفيذ منذ بداية عام 2017. وتم تمديد عملها بشكل متكرر، وتغيرت الشروط لذلك. وتم الاتفاق، حتى نهاية آذار/مارس 2020، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 في الفترة حتى نهاية عام 2019 وبواقع 1.7 مليون برميل في الربع الأول من عام 2020.