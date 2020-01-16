لافروف بشأن منصبه المحتمل في الحكومة الجديدة: أواصل أداء واجباتي بأمانة

علق وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، بشأن منصبه المحتمل في الحكومة الجديدة، وأشار إلى أنه يواصل أداء واجباته بأمانة وسيستمر بذلك حتى تشكيل الحكومة.

وقال لافروف أمام طلبة فرع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في طشقند: "سأقوم بواجبي بأمانة وأستمر بأداء عملي حتى النهاية".

وأضاف لافروف قائلا: "أولاً، طوال هذه السنوات وبعد التخرج مباشرة لم أحمل بعض المناصب فقط، لقد كنت دائماً أؤدي واجباتي العملية بأمانة ومازلت أقوم بذلك الآن".

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.

وأعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء.