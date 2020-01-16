مجلس النواب يوافق على تعيين ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

وأضاف ميشوستين، أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وتم التصويت من قبل الأحزاب في المجلس بعد ظهر اليوم 16 يناير/ كانون الثاني، ومن جهته شكر ميشوستين مجلس النواب (الدوما) لدعم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء ووعد الحفاظ على التعاون الوثيق مع المجلس.

وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة أعوام وهو يبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، ومن هواياته الهوكي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

وحتى عام 2006 ترأس ميشوستين شركة "روس نيدفيجيموست" (وكالة السجل العقاري الفيدرالية) كما ترأس الوكالة الفيدرالية لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بعد عام 2008 وتم إغلاق الوكالتين عام 2009.

كما حتى عام 2010 كان ميخائيل ميشوستين رئيسًا لشركة "يو إف جي كابيتال بارتنرز" والشريك الإداري لشركة "يو إف جي" لإدارة الأصول.

وتمكن السياسي من حل واحدة من أكبر مشاكل الاقتصاد - العائد غير القانوني لضريبة القيمة المضافة. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الضريبة أحد المصادر الرئيسية للدخل لميزانية البلاد.

ثم مكنت الأنظمة التي أدخلها من تطبيق نظام ضريبي خاص في روسيا وهو ضريبة على الدخل المهني، والتي تتيح للقطاع الخاص تقنين أعمالهم دون تفاعل شخصي مباشر مع الخدمة الضريبية.

وأعلن الكرملين، يوم أمس الأربعاء، أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.