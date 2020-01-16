رئيس الوزراء الروسي الجديد: تفاصيل الحكومة العتيدة ستكون خلال أيام

وعد رئيس الوزراء الروسي الجديد، ميخائيل ميشوستن، اليوم الخميس، أنه سيقوم بكشف تفاصيل الأسماء والوزارات في حكومته المقبلة بعد أيام عدة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب (الدوما) الروسي على تسميته رئيسا للحكومة الجديدة.

وقال ميشوستين في رده على أسئلة الصحفيين بعد موافقة النواب على تسميته: "أعتقد أن تفاصيل الحكومة الجديدة سيتوضح ويظهر في الأيام المقبلة".

وأضاف قائلا: "لقد تشاورنا مع كل الكتل البرلمانية اليوم، وأعتقد أنه بمجرد الحديث عن ذلك هو شيء إيجابي وسيتبلور قريبا".

© Sputnik . Iliya Pitalev مجلس النواب يوافق على تعيين ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة أعوام، ويبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، ومن هواياته الهوكي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

وحتى عام 2006، ترأس ميشوستين شركة "روس نيدفيجيموست" (وكالة السجل العقاري الفيدرالية) كما ترأس الوكالة الفيدرالية لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بعد عام 2008 وتم إغلاق الوكالتين عام 2009.

كما حتى عام 2010 كان ميخائيل ميشوستين رئيسًا لشركة "يو إف جي كابيتال بارتنرز" والشريك الإداري لشركة "يو إف جي" لإدارة الأصول.

وتمكن السياسي من حل واحدة من أكبر مشاكل الاقتصاد - العائد غير القانوني لضريبة القيمة المضافة. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الضريبة أحد المصادر الرئيسية للدخل لميزانية البلاد.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.