بوتين: تعديل الدستور يجب أن يخضع لعمل جاد ودراسة شاملة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التعديلات الدستورية بحاجة إلى عمل جاد ودراسة شاملة، ويجب الحفاظ على وحدة النسيج القانوني للوثيقة، ويجب التحقق من كل شيء، بما في ذلك الفاصلة.

وأضاف الرئيس الروسي: "الهدف من هذه التعديلات هو ضمان مواصلة تطوير روسيا كدولة قانون واجتماعية، وزيادة كفاءة المؤسسات، وتعزيز دور المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والأقاليم في تطوير أهم القرارات، وفي تنمية الدولة".

وقال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء مجموعة العمل على تطوير مقترحات التعديلات الدستورية: "يتطلب هذا العمل أعلى درجة من الاحتراف القانوني والوضوح والدقة في جوهر كل كلمة وكل حرف وربما حتى كل فاصلة. نحن بحاجة إلى الحفاظ على الانسجام في دستورنا، ووحدة نسيجه القانوني انطلاقًا من حقيقة أن الدستور هو وثيقة عمل مباشرة، وجميع الابتكارات مدعوة لتطوير وتعزيز إمكاناتها".

وأشار بخصوص أولوية الدستور الروسي على القانون الدولي: "من المهم جدا، وأؤكد لكم، أننا لن نختلف عن دول العالم، التي اتخذت مثل هذا القرار منذ فترة طويلة، وكتبوا بشكل مباشر أنه تعمل على أراضيهم كل "القوانين" التي لا تتعارض مع قوانينهم الرئيسية".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ19 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، متحدثاً عن التغييرات المحتملة في الدستور، بما في ذلك وتلك المتعلقة بسلطات البرلمان ومدة ولاية رئيس الدولة، أنه لا ينبغي السماح بأي أعمال متهورة في هذا المجال، وهناك مناقشات جارية حول هذا الموضوع وسيراقبها، وعلى وجه الخصوص ورأى أنه يمكن حذف المادة "على التوالي" في القاعدة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية. ويحتوي القانون الأساسي الآن على مثل هذه الصيغة بشروط ولاية رئيس الدولة: "لا يمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس روسيا الاتحادية لأكثر من فترتين متتاليتين".