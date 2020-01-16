بوتين يوقع مرسوما بشأن تعيين رئيس الوزراء الروسي الجديد

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا يقضي بتعين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للوزراء.

وجاء في بيان الكرملين: "وفقًا للفقرة "أ" من المادة 83 من دستور روسيا الاتحادية، يتم تعيين ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين رئيسًا لحكومة روسيا الاتحادية. ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في يوم توقيعه".

ووافق مجلس النواب الروسي (الدوما) على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية.

وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة سنوات ويبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراة في العلوم الاقتصادية، ومن هواياته الهوكي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

وحتى عام 2006 ترأس ميشوستين "روس نيدفيجيموست" (وكالة السجل العقاري الفيدرالية) كما ترأس الوكالة الفيدرالية لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بعد عام 2008 وتم إغلاق الوكالتين عام 2009.

وحتى عام 2010 كان ميخائيل ميشوستين رئيسًا لشركة "يو إف جي كابيتال بارتنرز" والشريك الإداري لشركة "يو إف جي" لإدارة الأصول.

وتمكن السياسي من حل واحدة من أكبر مشاكل الاقتصاد الروسي، وهي العائد غير القانوني لضريبة القيمة المضافة. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الضريبة إحدى مصادر الدخل الرئيسية لميزانية البلاد.