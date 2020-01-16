ماتفيينكو: الانتهاء من العمل على التعديلات الدستورية سيتم قبل نهاية جلسات الربيع

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، أنه من الممكن إقرار التعديلات الدستورية قبل نهاية جلسات الربيع.

موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو للصحفيين، ردا على سؤال حول إقرار التعديلات على الدستور الروسي: "نعتزم الانتهاء من هذا العمل قبل نهاية جلسات الربيع".

وأضافت بأن هذا سيسمح فعلياً بالعمل في المجال القانوني الجديد.

وتابعت ماتفينكو، تعليقا على التعديلات التي ستدخل على دستور الاتحاد، المقترحة من قبل الرئيس الروسي، إنها تنطوي على تحديد وضع وأهمية مجلس الدولة الروسي.

وأشارت ماتفيينكو، إلى أنه "سيتم إدخال مجلس الدولة في الدستور... من الضروري أن يتم توضيح دور وأهمية وضع مجلس الدولة وهذا يثير دور قادة أقاليم روسيا الاتحادية"

وختمت رئيسة مجلس االفيدرالية الروسي بالقول، بأن مجلس الدولة وعلى مدى فترة وجوده أصبح "مؤسسة دولة مهمة للغاية"، ولكن صلاحياته لا تنعكس في الدستور في الوقت الحالي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح، يوم أمس الأربعاء، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيراً في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية على التشريع الدولي. كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة. ومن بين تلك التعديلات اقترح بوتين، أن يقوم البرلمان الروسي بتحمل مسؤولية أكبر عند تشكيل الحكومة الروسية.