خبير: بوتين يقدم جملة مقترحات تمهد الطريق أمام الرئيس الجديد

قال خبير روسي، أن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم مقترحات لتعديل دستور روسيا الاتحادية، واختيار رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، تمهد الطريق أمام الرئيس الجديد.

وقال غريغوري دوبر، مدير معهد الدراسات السياسية التطبيقية " بوتين يفعل شيئا مهما للغاية، فهو يساعد الرئيس المستقبلي، نظرا لتجربته العملاقة في السياسة وإدارة الدولة".

وأضاف دوبر "أيا كان الرئيس الجديد، فسيكون لديه خبرة أقل، ويقوم بوتين بإنشاء نظام تأمين يضمن تعديل القرارات في حالة اتخاذها بشكل غير صحيح.

وأشار الخبير الروسي إلى أن بوتين، "بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024، سوف يساعد الرئيس الجديد، ومن غير المعروف أي منصب سيشغله بوتين بعد تركه لمنصب الرئيس، الشيء الرئيسي هو أنه سيبقى زعيماً للأمة".

وقال الرئيس الروسي، اليوم الخميس، خلال لقائه مع أعضاء مجموعة العمل على تطوير مقترحات التعديلات الدستورية: "يتطلب هذا العمل أعلى درجة من الاحتراف القانوني والوضوح والدقة في جوهر كل كلمة وكل حرف وربما حتى كل فاصلة، نحن بحاجة إلى الحفاظ على الانسجام في دستورنا ووحدة نسيجه القانوني، انطلاقًا من حقيقة أن الدستور هو وثيقة عمل مباشرة، وجميع الابتكارات مدعوة لتطوير وتعزيز إمكاناتها".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما".

إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي، إلى الجمعية الفدرالية، يوم أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل مقترح بوتين، بإجراء تعديلات في الدستور خاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة.