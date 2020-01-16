رئيس الوزراء الروسي الجديد يتوجه إلى البيت الأبيض للقاء أعضاء مجلس الوزراء

يتوجه رئيس الوزراء الروسي الجديد، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إلى البيت الأبيض الروسي للقاء أعضاء مجلس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك": يجري حل القضايا التنظيمية، والتحضير للاجتماع.

وأضاف مصدر آخر أنه، حتى الآن، لا يتواجد جميع أعضاء مجلس الوزراء في مبنى الحكومة، لكنهم على استعداد للقدوم بسرعة للقاء رئيس الوزراء المعين حديثًا.

وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة أعوام، ويبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتورا’ في العلوم الاقتصادية، ومن هواياته الهوكي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

وحتى عام 2006، ترأس ميشوستين "روس نيدفيجيموست" (وكالة السجل العقاري الفيدرالية)، كما ترأس الوكالة الفيدرالية لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بعد عام 2008 وتم إغلاق الوكالتين عام 2009.

وحتى عام 2010 كان ميخائيل ميشوستين رئيسًا لشركة "يو إف جي كابيتال بارتنرز" والشريك الإداري لشركة "يو إف جي" لإدارة الأصول.

وتمكن السياسي من حل واحدة من أكبر مشاكل الاقتصاد، وهي العائد غير القانوني لضريبة القيمة المضافة. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الضريبة إحدى المصادر الرئيسية للدخل لميزانية البلاد.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.