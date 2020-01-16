بوتين يضم رئيس الوزراء الجديد ميشوستين إلى مجلس الأمن الروسي كعضو دائم

ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الجديد لروسيا ميخائيل ميشوستين إلى مجلس الأمن الروسي كعضو دائم.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم المنشور على موقع الكرملين: " يضاف إلى مجلس الأمن التابع لروسيا الاتحادية ... تغيير، حيث يُدرج في عضوية مجلس الأمن الروسي ميشوستين م.ف. [ ميخائل فلاديميروفيتش] – رئيس حكومة روسيا الاتحادية ".

ويضاف إلى ذلك أن المرسوم يدخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم توقيعه.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا يقضي بتعين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للوزراء.

وجاء في بيان الكرملين: "وفقًا للفقرة "أ" من المادة 83 من دستور روسيا الاتحادية، يتم تعيين ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين رئيسًا لحكومة روسيا الاتحادية. ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في يوم توقيعه".

ووافق مجلس النواب الروسي (الدوما) على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية.

وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة سنوات ويبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراة في العلوم الاقتصادية، ومن هواياته الهوكي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.