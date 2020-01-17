مصدر دبلوماسي: تمثيل روسي رفيع المستوى في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

صرح مصدر دبلوماسي في الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه سيتم تمثيل موسكو في مؤتمر برلين حول ليبيا على أعلى مستوى دبلوماسي ممكن.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، في إجابة على سؤال حول مستوى التمثيل الروسي في مؤتمر برلين حول ليبيا: "على أعلى مستوى ممكن".

وتستضيف ألمانيا، يوم الأحد، مؤتمرا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا. ووجهت الدعوة لحفتر والسراج لحضور المؤتمر.

وحثت تركيا وروسيا الأسبوع الماضي الطرفين المتحاربين في ليبيا على إعلان وقف لإطلاق النار. لكن رغم محادثات موسكو لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق ولم يوقع حفتر على اتفاق هدنة ملزم يوم الاثنين.

وهدف الاجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية من أجل: ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وأن يتبع الاجتماعَ الدولي اجتماع ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما.