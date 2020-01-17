لافروف: مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا سيزور موسكو الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الروسية، في حكومة تصريف الأعمال، سيرغي لافروف، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، سيزور موسكو الأسبوع المقبل وبعدها من الممكن أن يتوجه إلى دمشق.

موسكو - سبوتنيك. قال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2019 "ننتظر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأسبوع المقبل على ما أعتقد، كما أنه يعتزم زيارة دمشق أيضا".

وعبر لافروف عن أمله بأن تؤتي هذه الزيارات ثمارها قائلا "آمل أن تتيح هذه المفاوضات ورحلاته واتصالاته بالقيادة السورية صياغة جدول زمني لمواصلة عمل اللجنة الدستورية".

وفي المؤتمر الصحفي السنوي، لوزارة الخارجية الروسية، الذي يقيمه سيرغي لافروف، اليوم في موسكو، أعلن لافروف، أن روسيا تقوم بكل ما يمكن لتنظيم العملية السياسية في سوريا وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا وأبرزها أستانا للوصول إلى السلام الشامل في سوريا والمنطقة.

كما شدد لافروف على أن الأزمة السورية تتواجد في مرحلة متقدمة من مستوى التسوية السياسية واعتبر أن لجنة تشكيل الدستور السوري مهمة ويأمل أن تصل إلى خواتيم مهمة لسوريا.

كما كشف لافروف أن قوات "قسد" في سوريا تطلق سراح الإرهابيين من معسكرات خاصة مقابل رشوة وموسكو تتحقق من هذه المعلومات.

كما قال لافروف إن روسيا ستعمل على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية وهذا ما يقوم به الرئيس الروسي شخصيا.