لافروف: واشنطن وموسكو لم تحققا النتائج المرجوة حول الاستقرار الاستراتيجي

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وروسيا لم تحققا النتائج المرجوة في اجتماع فيينا حول الاستقرار الاستراتيجي، لكن الحوار مستمر.

وأضاف لافروف "سنعمل جاهدين لضمان عدم بقاء عالمنا دون اتفاقات، خصوصا بما يتعلق بالسيطرة على الأسلحة وخاصة النووية، وقضايا عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وقال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة أجرتا في فيينا مشاورات حول مسائل الاستقرار الاستراتيجي.

وكتب أوليانوف في تغريدة: "أجرت روسيا والولايات المتحدة اليوم في فيينا مشاورات ثنائية بين الهيئات المختصة، حول مسائل الاستقرار الاستراتيجي. ترأس الوفدين، نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، والقائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر فورد".

وتعتبر معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها باراك أوباما ودميتري مدفيديف، في 8 أبريل/ نيسان من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي المعاهدة في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها أم لا. وصرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.