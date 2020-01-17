"أنت أدرى مني بهذه الأمور"... لافروف يجيب صحفيا أمريكيا حول إقالة ترامب

ضحك وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية، سيرغي لافروف، على طلب صحفي أمريكي منه التعليق على مشروع إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موسكو – سبوتنيك. وسأل صحفي أمريكي الوزير الروسي: "من المفترض أن تبدأ عملية المساءلة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، يقول كثيرون في الغرب إن هذا سيضعف الدعم الأمريكي لأوكرانيا وسيعزز موقف روسيا، ما رأيك في هذا الموقف؟".

وأجاب لافروف ضاحكا: "لا أعرف عملية العزل لديكم... أنت أمريكي تعرف أكثر حول الموضوع".

وكان رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، وأعضاء مجلس الشيوخ قد أقسموا اليمين في وقت سابق، لبدء عملية إقالة الرئيس.

ويبدأ النظر في التهم التي طرحها مجلس النواب ضد ترامب، والتي خلالها سيلعب أعضاء مجلس الشيوخ دور هيئة المحلفين، وستلعب مجموعة من أعضاء الكونغرس دور المدعين العامين، وسوف يقوم روبرتس بدور القاضي، ويقرر أعضاء مجلس الشيوخ إذا ما كان الرئيس ترامب مذنبا.