روسيا: خروج الولايات المتحدة من معاهدة السماء المفتوحة يشكل خطرا على الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة السماء المفتوحة سيضر بشكل كبير ببنية الأمن الأوروبي ويجبر روسيا على اتخاذ خطوات مناسبة.

ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنغل، أن البيت الأبيض يبحث إمكانيات الانسحاب من المعاهدة وبدوره عارض إنغل هذه الفكرة.

وبعد فترة وجيزة ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع بالفعل على وثيقة يزعم أنها تؤكد نية الإدارة الأمريكية في الانسحاب من المعاهدة، في الوقت نفسه، وفقًا للنشر، فإن القرار ليس نهائيًا، والمشاورات جارية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين "إن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة سيضر بشكل خطير ببنية الأمن الأوروبي بأكمله ويدفعنا إلى اتخاذ خطوات مناسبة".

هذا وبدأ العمل باتفاقية السماء المفتوحة منذ عام 2002، التي وقع عليها نحو 30 دولة، وتنص على السماح للطائرات غير المسلحة بالتحليق في مطارات دول أخرى.

وتقوم الدول الموقعة على الاتفاقية باستخدام طائراتها للقيام بعمليات استطلاع لمراقبة العمليات العسكرية ومعاهدة الحد من التسلح، ومراقبة منشآت تسمح الاتفاقية بمراقبتها.