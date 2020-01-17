لافروف يعلق على العقوبات الأمريكية ضد "التيار الشمالي 2" الواصل إلى أوروبا

اعتبر وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، سيرغي لافروف، أن العقوبات الأمريكية ضد خط الغاز "التيار الشمالي 2" بأنها مثال صارخ على المنافسة غير العادلة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2019:

"إن عدم الثقة في السياسة العالمية والاقتصاد يتفاقم بسبب الاستخدام الواسع النطاق لأساليب المنافسة غير العادلة مثل العقوبات الأحادية الجانب والحمائية والحروب التجارية. ومن بين الأمثلة الفظيعة الأخيرة، سأذكر المحاولات الأمريكية لإعاقة تنفيذ مشروع "التيار الشمالي 2"، وهذا على عكس رأي دول الاتحاد الأوروبي الرائدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، في وقت سابق، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي-2"، والمساعدة العسكرية لأوكرانيا. وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بمد أنابيب الغاز بوقف البناء على الفور. وقد علقت شركة "اللسياس"، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.

ويتضمن مشروع "تيار الشمال -2" إنشاء خط أنابيب غاز بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، انطلاقا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

بدورها أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في وقت سابق، ضرورة تنفيذ مشروع "التيار الشمالي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، بغض النظر عن العقوبات الأمريكية، لافتة إلى أن بلادها ستقدم كل الدعم لإتمام المشروع.