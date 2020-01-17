مدفيديف يعلق على تغيير الحكومة الروسية

دعا رئيس الوزراء السابق، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الحكومة المستقيلة إلى العمل بهدوء حتى تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن تغيير الحكومة أمر طبيعي خلال فترة التغيير في البلاد.

وأعرب ميدفيديف عن أمله في أن يكون كل شيء على مايرام إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال ميدفيديف "هكذا يجب أن يكون الأمر في مثل هذه الحالات، فهي طبيعية لأي بلد وليست شيئًا غير طبيعي. إنها تمثل التغييرات التي تجري في البلاد، سواء كانت تغييرات دستورية أو غيرها".

هذا والتقى رئيس الوزراء الجديد ميخائيل ميشوستين وميدفيديف يوم الجمعة في مقر الحكومة.

وقبل ذلك وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مرسوماً رئاسيا يقضي بتعيين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للوزراء.