الحليب الروسي يتوجه إلى سلطنة عمان

أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا اتفقت مع سلطنة عمان على تصدير الحليب ومنتجات الألبان الروسية إلى السلطنة.

وجاء في بيان للهيئة "تم الاتفاق بين الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية وإدارة الحجر البيطري بوزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان على تصدير الحليب ومنتجات الألبان الواردة من الماشية والماشية الصغيرة من روسيا إلى سلطنة عمان".

وفقًا للتقديرات الأولية لمركز التحليلات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الروسية، زاد إنتاج الحليب في روسيا في عام 2019 بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق وبلغ نحو 31 مليون طن.

ووفقا للمركز، نمت صادرات منتجات الألبان في العام الماضي بنسبة 12.8% إلى 80.08 مليون دولار، وأظهرت أكبر زيادة في المعروض من الأجبان والزبادي.