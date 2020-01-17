مدفيديف يتمنى نجاحات للحكومة الجديدة

أعرب رئيس الوزراء الروسي السابق، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، عن تمنياته بتحقيق نجاحات لرئيس الوزراء الروسي الجديد وحكومته، مشيراً إلى أن هذا المنصب يتطلب أقصى عطاء ويتعرض للنقد.

موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي الجديد، ميخائيل ميشوستين: "أتمنى للحكومة الجديدة، وبالطبع لرئيس الحكومة، أقصى النجاحات في تحقيق الأهداف. العمل في الحكومة، لقد قلت ذلك مراراً، قد يكون أحد أصعب الأنشطة. هذا العمل يتطلب أقصى العطاء ويتعرض دائماً لانتقادات الناس، إنها ميزة عمل الحكومة ولها أهمية استثنائية".

وتمنى مدفيديف النجاح للزملاء الذين سيدخلون في تشكيلة الحكومة الجديدة ويواصلون نشاط الحكومة القديمة التي ترأسها.

وقبل ذلك وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوم أمس الخميس، مرسوماً رئاسيا يقضي بتعيين ميخائيل ميشوستين، رئيسا للوزراء.

وكان بوتين قد رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما".

إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الفدرالية، يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل اقتراح بوتين، إجراء تعديلات في الدستور وخاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة، بما في ذلك وزيادة مسؤولية مجلس الدوما في هذا الاختيار.