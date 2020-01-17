"أيروفلوت" الروسية تحول رحلاتها إلى طهران إلى فترة الصباح

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الروسية، ألكسندر نيرادكو، اليوم الجمعة، أن أكبر شركة طيران في روسيا (أيروفلوت)، حولت مواعيد رحلاتها إلى طهران إلى فترة الصباح حيث يمكن تحديد هوية الطائرات بشكل أفضل.

موسكو - سبوتنيك. وقال نيرادكو للصحفيين: "في النهار، هناك فرص أفضل وأكثر لتحديد هوية الطائرة. على الرغم من أن هذه القضية مثيرة للجدل. ولكن عندما تكون السماء صافية، ويكون الطقس صاح والشمس ساطعة تختلف الأمور عما إذا كانت الأجواء غائمة، مع أن هذه الاحتمالات أقل. ولكن وعلى الرغم من ذلك، خلال ساعات النهار، نعتقد أن هناك فرصا أكثر للتعرف على الهوية وتحديدها، والمخاطر أقل. لهذا السبب نقلت "أيروفلوت" رحلاتها إلى ساعات الصباح".

ونشرت محطة "آر بي كا" التلفزيونية، يوم الاثنين الماضي، منشوراً ينوه إلى أن وزارة الخارجيّة أوصت بأن تقوم "إيروفلوت" بتغيير رحلاتها إلى طهران إلى ساعات النهار فقط، بعد أن أُسقطت طائرة بوينغ الأوكرانية بطريق الخطأ في إيران، حيث أن الظّلام يزيد من نسبة الخطأ.

وأكدت هيئة الطيران المدني الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة رحلاتها في المجال الجوي الإيراني كافية، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع هناك.

وجاء في بيان للهيئة : "تواصل شركات الطيران الروسية استخدام المجال الجوي الإيراني، مع الأخذ بالاحتياطات التي أوصت بها الهيئة، بما في ذلك وتعديلات المسار وجداول الرحلات"، مشيرا إلى أن "طواقم الطائرات التابعة لشركات الطيران الروسية لم تلاحظ أي سلبيات في عمل خدمات الحركة الجوية الإيرانية".

يذكر أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، أسقطت فجر 3 كانون الثاني/ يناير، عقب إقلاعها بدقائق من مطار طهران متجهة إلى كييف، جراء استهدافها خطأ بصاروخ إيراني، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.