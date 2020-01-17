ميركل تهنئ ميشوستين بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء روسيا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هنأت ميخائيل ميشوستين بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء روسيا.

برلين - سبوتنيك. ونقلت الحكومة الألمانية نص برقية تهنئة ميركل: " أهنئكم بإخلاص على توليكم مهام رئيس وزراء روسيا الاتحادية. إن العلاقات التاريخية الشخصية والمدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية لبلداننا تشكل أساس علاقاتنا الثنائية".

و جاء كذلك في برقية التهنئة: "أن حكومة ألمانيا مهتمة بزيادة تطوير هذه العلاقات بمسؤولية على هذا الأساس. ونتطلع إلى العمل مع حكومتكم لهذا الغرض. أتمنى لكم حظا سعيدا في المهام المقبلة".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مرسوماً رئاسيا يقضي بتعيين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للوزراء.

وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة سنوات ويبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراة في العلوم الاقتصادية، ومن هواياته الهوكي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.