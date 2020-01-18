في ذكرى الانتصار بوتين يعد مفاجأة

يعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كتابة مقال عن الحرب العالمية الثانية.

أعلن ذلك وزير خارجية روسيا بالوكالة، سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن المقال الذي يستعد رئيس الدولة لكتابته سيستند إلى معطيات جديدة عن الحرب العالمية الثانية.

ويُتوقع أن يتم الإعلان عن مقال بوتين في الذكرى الـ75 للانتصار على الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية في مايو/أيار 2020.

والأغلب ظنا ان محاولات تحريف تاريخ الحرب العالمية الثانية هي التي اقتضت كتابة مقال جديد عن تلك الحرب لتثبيت حقائقها.

وقيل، مثلا، إن اتفاقية عدم الاعتداء التي عقدها الاتحاد السوفييتي وألمانيا في 23 أغسطس/آب 1939 هي التي مهدت لبدء الحرب. وقد نوه الرئيس بوتين إلى أن الحرب العالمية الثانية مهدت لها الاتفاقيات التي عقدها زعماء الدول الأوروبية الرئيسية مع قادة ألمانيا النازية في اجتماع ميونيخ في عام 1938.