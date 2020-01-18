روسيا تدعو المؤسسات الدولية إلى تقييم تصرفات السلطات الأوكرانية بسبب قانون التعليم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن روسيا تدعو المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا إلى إجراء تقييم مناسب لإجراءات السلطات الأوكرانية فيما يتعلق بالتمييز في اللغة الروسية باعتماد قانون التعليم لـ"الثانوية العامة" في أوكرانيا.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في تعليق لوزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني: "يؤسفنا أن نلاحظ أنه على الرغم من توصيات لجنة فينيسيا التابعة لمجلس أوروبا "لضمان التوازن الضروري" في مجال اللغة، ووعود سلطات كييف بالوفاء بها، لم يتغير شيء في الواقع - لا تزال اللغة الروسية في أوكرانيا تتعرض للتمييز المزدوج... ندعو المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا لإعطاء تقييم مناسب لأعمال السلطات الأوكرانية".

وانتقدت روسيا بشدة قانون اللغة في أوكرانيا. ووفقا لممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، ينقسم الأوكرانيون فعليا إلى ناطقين بالأوكرانية و"منبوذين"، وستكون فرصهم في التعليم والطبابة واستخدام الخدمات الاجتماعية الأخرى محدودة بشكل كبير. ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ينص القانون على استثناءات للغة الإنجليزية ولغات الاتحاد الأوروبي الأخرى - "هذا يعني أن الشيء الوحيد المستهدف هو اللغة الروسية، التي تتحدثها الغالبية العظمى من المواطنين الأوكرانيين، وبالنسبة للكثيرين تعتبر اللغة الأم".