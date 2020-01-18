بوتين يعلق على بقاء الرئيس إلى أجل غير مسمى في السلطة

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن رأيه بأنه لا تستحق العودة إلى ممارسة البقاء إلى أجل غير مسمى في سلطة رئيس الدولة.

بطرسبورغ - سبوتنيك. وخاطب أحد المحاربين القدامى الرئيس بوتين، طالبا منه "حل بعض المشكلات المتعلقة بدستورنا"، وتعديل أو تحسين إحدى المواد، بحيث لا تكون صلاحيات الرئيس "مقتصرة على فترة محددة لكي يقرر الناس بعد ذلك تمديد عمل الرئيس أو إعفائه، وشُكرِه على ما قام به"، مضيفا أن الرئيس تمكن من تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، ولأنه الآن يمكن أن يبدأ في حل المشاكل الأخرى.

وقال بوتين في سانت بطرسبورغ، في سياق التواصل مع قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية): "بالنسبة لشروط البقاء في السلطة ، فأنا أفهم.. هذا مرتبط بالعديد من أهلنا الذين يعانون من القلق على الاستقرار في المجتمع، ومن أجل الاستقرار في الدولة: من أجل الاستقرار الخارجي والداخلي على حد سواء".

ورد بوتين، شاكرا المحارب القديم على تقييم ما تم إنجازه.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه "في الوقت نفسه، سيكون من المقلق للغاية العودة إلى الوضع الذي كان في منتصف الثمانينيات، عندما بقي قادة الدولة في السلطة واحدا تلو الآخر حتى أيامهم الأخيرة، وتركوا هذه السلطة مع عدم توفير الظروف اللازمة لنقل تلك السلطة. لذلك، شكرا لك، لكنني أعتقد أنه من الأفضل عدم العودة إلى هذا الوضع الذي كان في منتصف الثمانينيات".