الكشف عن تفاصيل مشروع "فاغون" للدفاع الروسية

تم إطلاق مشروع "فاغون" في عام 1989 بناءً على طلب إدارة النقل الرئيسية في وزارة الدفاع. كان المصمم الرئيسي ألكسندر شيرباكوف.

في البداية، ظهرت نماذج أولية من طراز أواز-3972 - سيارات من الجيل الثالث، وفي عام 1990 تم إطلاق ثلاث نسخ من سيارة إسعاف عسكرية وحافلة صغيرة مدنية.

وقال المكتب الصحفي للمصنع إن هذا النموذج لم يدخل الإنتاج الضخم، إلا أن تطوير المهندسين استخدم فيما بعد لإنشاء مركبات الطرق الوعرة أواز.