مدفيديف يؤكد بقائه في زعامة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم

أكد رئيس الحكومة الروسية السابق دميتري مدفيديف أن منصبه الجديد كنائب لرئيس مجلس الأمن الروسي لن يمنعه من البقاء في منصبه في رئاسة الحزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وقال مدفيديف خلال لقاء مع القناة الأولى الروسية "بالحديث عن الوظيفة الجديدة تحديدا، كوني نائب في هذا المنصب لا يمنع الشخص من الأنشطة السياسية، بما في ذلك قيادة الأحزاب، سأبقى رئيسا لحزب روسيا الموحدة، هذه هي قوتنا السياسية الرائدة، وهذا هو حزبنا الحاكم".

وأضاف مدفيديف "نحتاج إلى الاستعداد للانتخابات التي ستجري هذا العام في 13 أيلول/ سبتمبر، وطبعا انتخابات مجلس الدوما المنتظرة في العام المقبل".

يتبع..