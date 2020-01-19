عراقجي: طهران وموسكو ترتبطان بعلاقة متميزة وتتشاوران باستمرار

أكد عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين بلاده وروسيا، لافتا إلى وجود تشاور مستمر بينهما بشأن قضايا المنطقة وبخاصة الملف السوري.

طهران - سبوتنيك. وقال عراقجي، في مؤتمر صحفي حول الأبعاد السياسية والاستراتيجية لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني اليوم الأحد، "لدينا علاقات قريبة وتعاون قوي ومشاورات مستمرة مع روسيا حول ملفات المنطقة، لا سيما في سوريا والعديد من المناطق الأخرى".

وأضاف "روسيا قوة كبيرة على مستوى العالم".

وتابع عراقجي "روسيا توجهت في الفترة الأخيرة إلى منطقة شرق آسيا، كما أنها تسعى لعلاقة استراتيجية وقوية مع إيران في الشرق الأوسط أيضا".

وتتعاون روسيا وإيران، في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ووقعت موسكو مع طهران وبكين، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرات تفاهم دفاعية بحرية.

وقال قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي، 29 ديسمبر: "وقعنا مذكرات تفاهم دفاعية بحرية مع روسيا والصين"، مؤكدا أن المذكرات "سيكون لها نتائج إيجابية على مستوى التعاون البحري بين الدول الثلاث في بحر عُمان والمحيط الهندي".