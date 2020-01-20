الكرملين: بوتين يلتقي القيادة الفلسطينية في بيت لحم خلال زيارته إلى إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة لبيت لحم التابعة للسلطة الفلسطينية، خلال زيارته لإسرائيل، حيث يلتقي القيادة الفلسطينية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم زيارة بيت لحم : "نعم، من المقرر أيضا لقاء مع القيادة الفلسطينية".

وأشار السفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل، لـ"سبوتنيك، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلسطين في 23 ينايركانون الثاني المقبل.

وأشار نوفل: "ستتم خلال الزيارة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني صرح، في وقت سابق، أنه دعا بوتين إلى بيت لحم في عيد الميلاد. وقال مساعد القائد الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين بأنه تم تلقي الدعوة وسيتم النظر فيها.

وفي وقت سابق، أشار نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، إلى أن إعادة إعمار المركز التاريخي والديني لمدينة بيت لحم جارية بأموال خصصتها روسيا لهذا الغرض، موضحا أنه "بحلول شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، يجب الانتهاء من هذه الأعمال".