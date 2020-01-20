بيسكوف: جدول مواعيد بوتين لا يتضمن لقاء مع حفتر هذا الأسبوع

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن جدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذا الأسبوع لا يتضمن اجتماعا مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا يوجد أي شيء في الأيام المقبلة، ولا يوجد وضوح بخصوص الزيارة. بعد أن تتضح الأمور سنبلغ عنها. هذا الأسبوع ليس لدى الرئيس بوتين خططا للقاء السيد حفتر".

ويذكر أن مؤتمراً دولياً حول ليبيا انعقد في برلين، يوم أمس الأحد، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى. وكان فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، وخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، حاضرين في القمة، رغم أنه لن يكون بالإمكان مرة أخرى، تنظيم محادثات مباشرة بينهما.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.