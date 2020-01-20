بوتين يطلع أعضاء مجلس الأمن الروسي على اتصالاته الثنائية في مؤتمر برلين

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، جلسة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي حيث أطلعهم على نتائج مباحثاته الثنائية مع زعماء الدول خلال مؤتمر برلين حول ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "عقد الرئيس بوتين اليوم جلسة مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن... أطلع الرئيس المشاركين في الجلسة على مشاركته في المؤتمر الدولي الذي عقد أمس في برلين حول ليبيا، كما أطلعهم على لقاءاته الثنائية التي عقدها مع زعماء الدول على هامش المؤتمر".

وانعقد مؤتمر برلين، أمس الأحد، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أية أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".