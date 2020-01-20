الكرملين: بوتين يصدر مشروع قانون بشأن تعديل الدستور الروسي

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "قدم فلاديمير بوتين مشروع قانون حول التعديلات على الدستور الروسي إلى مجلس الدوما، وسينظر الرؤساء المشاركون في اللجنة الدستورية (أندريه كليشاس وبافيل كراشينيكوف ونتاليا خابرييفا) فيه".

وكان بوتين قد رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما".

إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الفيدرالية، يوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل اقتراح بوتين، إجراء تعديلات في الدستور وخاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة، بما في ذلك وزيادة مسؤولية مجلس الدوما في هذا الاختيار.

هذا وتعتبر رسالة الرئيس إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية، وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

وتعتبر هذه الرسالة، وثيقة سياسية قانونية، تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية.