أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تأسف لعدم تغيير واشنطن موقفها تجاه وجودها غير القانوني في سوريا.

وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي: "الحكومة الشرعية في دمشق لم تدع الولايات المتحدة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، ولم يكن هناك قرار من الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الوحيدة التي يمكنها إضفاء الشرعية على هذا الوجود. لذلك، كل ما تفعله الولايات المتحدة في سوريا من حيث الوجود العسكري غير قانوني".

وأردف "نحن نشير إلى هذا في الاتصالات مع الأمريكيين، لكن للأسف الشديد، لا يزال نهجهم كما كان عليه، لا نرى كيف يمكن لهذا النوع من الوجود أن يساعد في استقرار الوضع. نتمنى أن تقبل الولايات المتحدة في النهاية الدوافع التي تأتي منا، والتي تأتي من دمشق وسوف تدرك النية المعلنة سابقًا على أعلى مستوى في الولايات المتحدة للحد من وجودها العسكري في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وتعتبر دمشق الوجود العسكري الأمريكي في سوريا "غير شرعي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي واعتداء على السيادة الوطنية".

هذا وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أكد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا-24"، أن بلاده ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سرقة أمريكا للنفط السوري، مستبعداً قيام الأمم المتحدة بأي خطوة بهذا الصدد.

إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، إلا أنه أكد بقاء قسم منها في سوريا، بهدف "حماية" حقول النفط في البلاد.