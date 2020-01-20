ريابكوف حول تدريبات بريكس العسكرية: هذا العام المناورات خماسية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ممثل روسيا في بريكس، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن دول "بريكس" ستجري مناورات عسكرية مشتركة هذا العام، وسوف تثير صيغة التدريبات الخماسية اهتماما كبيرا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي، حول رئاسة روسيا لـ"بريكس" في 2020: "يتم تحديد صيغ من هذا النوع من الأنشطة المشتركة وفقًا لاحتياجات الوزارات ذات الصلة وخصائص تطور الوضع في هذه المنطقة أو غيرها. ليست صيغة من 5 جوانب غاية في حد ذاتها مثل هذه الأمور هامة أيضًا. هناك طرق أخرى للتفاعل بين كل من البلدان المذكورة (روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا)، التي تعمل على أكمل وجه، وسوف نتبع هذا المنطق في المستقبل" .

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي "فيما يتعلق بالتواصل ذي الجوانب الخمسة بين الوزارات العسكرية، فمن بين الأشياء الأخرى، يمكنني أن أشير إلى المناورات العسكرية المقبلة التي تجري هذا العام بصيغة خماسية، والتي، أنا واثق، سوف تلقى اهتماما كبيرا وتجذب الانتباه وسوف تكون إشارة إلى أن عسكريينا يبحثون عن أشكال للتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل، بما في ذلك في مثل تلك المجالات، حيث نحن في بيئة تنافسية" .

هذا وانتقلت رئاسة "بريكس" إلى روسيا، في الأول من يناير/كانون الثاني 2020، ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو/تموز المقبل في سانت بطرسبورغ.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 بالمئة من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس " 26 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، ويمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليون دولار.