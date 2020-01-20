الإمارات ترفع القيود المفروضة على استيراد لحوم الدواجن من روسيا

أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة البيطرية والزراعية "روس سيلخوزنادزور"، اليوم الإثنين، أن الإمارات العربية المتحدة سمحت باستيراد الدواجن الحية ومنتجات الدواجن من جميع أنحاء روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "اليوم 20 كانون الثاني/يناير 2020 ، أبلغت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، روس سيلخوزنادزور، عن رفع القيود التي فرضت في وقت سابق بسبب تفشي إنفلونزا الطيور ، على شحنات جميع أنواع الدواجن الحية وبيض الفقس والفراخ من روسيا، وكذلك لحوم الدواجن ومنتجاتها التي لم تخضع للمعالجة الحرارية".

وأشار البيان إلى أن توريد المنتجات إلى أسواق الإمارات من جميع أنحاء روسيا يمكن أن يبدأ مصحوبًا بشهادة بيطرية متفق عليها بين البلدين.

وكانت الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والزراعية أعلنت في آذار/ مارس 2019، أن الإمارات العربية المتحدة حظرت استيراد الدواجن الحية، والبيض، وكذلك لحوم الدواجن التي لم تخضع للمعالجة حرارياً من عدد من المناطق الروسية حيث تم اكتشاف أنفلونزا الطيور.