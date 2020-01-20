وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي الوضع في سوريا وليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي في حكومة تسيير الأعمال سيرغي شويغو بحث مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "جرت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي في حكومة تسيير الأعمال ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار"، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا.