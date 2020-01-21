ارتفاع عدد قتلى حريق منطقة تومسك الروسية إلى 10 أشخاص

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى الحريق الذي شب في مبنى خشبي من طابق واحد في قرية برايشولمسكي في منطقة تومسك الروسية إلى 10 أشخاص .