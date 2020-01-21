الممثل الخاص للرئيس الروسي: منظمة "شنغهاي" تتبادل المعلومات حول فيروس كورونا

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لدى منظمة شنغهاي، باختيير خاكيموف، اليوم الثلاثاء، إن منظمة "شنغهاي" تتعاون لتبادل المعلومات حول فيروس كورونا جديد في الصين، وإذا لزم الأمر، ستستخدم آليات لمكافحته.

وقال خاكيموف خلال مؤتمر صحفي في وكالة "روسيا سيغودنيا " هناك آليات وعمل جيد للهياكل المسؤولة عن الرعاية الصحية والوبائية، أنا مقتنع بأن الاتصالات حول المستجدات تتم وفق الخطط".

وينتشر فيروس "كورونا" عبر العطس ولمس الشخص المصاب ويؤدي إلى إصابة الأشخاص بالإنفلونزا أو بعض الأمراض التنفسية.

وقال الإعلام الرسمي الصيني إن الفيروس الجديد يختلف عن أنواع فيروس كورونا المنتشرة سابقاً.

وظهرت حالات محتملة مشابهة في كل من هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

ويزيد الفيروس الجديد المخاوف من إعادة انتشار أوبئة مثل مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أدى لإصابة 8000 شخص ووفاة 800 آخرين في الصين وعدة دول أخرى بين عامي 2002 و2004.