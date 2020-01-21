الكرملين: لقاء بوتين وجونسون في برلين كان موجزا وبناء

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء أن الكرملين وصف لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه كان لقاء موجزا وبناءً.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "كان اللقاء في مجمله موجزا، لكن في نفس الوقت كان بناءً، ويحمل عناصر مصالحة. على الأقل يختلف جوهره عما أُعلن في تصريحات داونينغ ستريت حول الحوار الذي حدث".

وكان المتحدث باسم مكتب جونسون قد أشار في اليوم التالي للاجتماع إلى أن موقف بريطانيا من حادثة سالزبوري لم يتغير وأن العلاقات لن تعود إلى طبيعتها حتى تتوقف روسيا عن "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

واستضافت العاصمة الألمانية، الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في المؤتمر قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، والجزائر، والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.