خبراء: استئناف الرحلات بين روسيا ومنتجعات مصر خلال 3 أشهر تقريبا

أعلن اتحاد السياحة الروسي، أن استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية سيكون ممكنا في أواخر أبريل/نيسان أو أوائل مايو/أيار.

وانطلق وفد أمني روسي متخصص في أمن المطارات مؤلف من ثمانية أشخاص يوم 19 يناير/كانون الثاني، في جولة تفقدية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين تستمر حتى 24 يناير/كانون الثاني، لمتابعة حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول والمهبط، والتفتيش على طرق إنهاء الإجراءات الأمنية المطبقة على الركاب والعاملين كما ستجرى مفاوضات مع سلطات الخطوط الجوية المصرية.

وقد تم إجراء آخر تفتيش للمطارات المصرية من قبل الروس في أبريل/نيسان عام 2019.

وفقًا لتوقعات خبراء قطاع الطيران الروس، في حال كان التفتيش الحالي نهائيًا، فإن أول رحلة إلى منتجعات مصر ستغادر في أواخر أبريل/نيسان أو أوائل مايو/أيار.

وقال أحد الخبراء: "إن إجراءات استئناف الرحلات تتم على عدة مراحل، أولا على الجانب الروسي الاعتراف بأن المطارات المصرية آمنة، ثم يجب على روسيا والخطوط الجوية المصرية توقيع بروتوكول بشأن السلامة الجوية، بعد ذلك على الرئيس إصدار مرسوم باستئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، وبعد إصداره ستحتاج شركات الطيران إلى حوالي شهر لتشكيل برامج الطيران وفي المجموع سيستغرق الأمر من 2.5 إلى 3 أشهر".

وأشار الخبراء: "سيستغرق الأمر بعض الوقت للتأكد من أن الجانب المصري يمتثل لجميع بروتوكولات السلامة الجوية، ومن المنطقي أكثر أن يتم إعدادها عن طريق رحلات منتظمة، كما كان الحال عند إعادة السفر جواً إلى المنتجعات التركية".