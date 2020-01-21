حماية المستهلك لا تستبعد وصول فيروس كورونا إلى روسيا على نطاق ضيق

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للهيئة: "من المستحيل الاستبعاد التام لوصول فيروس كورونا الجديد إلى روسيا، مثل أي فيروس آخر. في كل عام، يأتي أكثر من مليون ونصف مليون مواطن من جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا الاتحادية، وهو نفس عدد مواطنينا الذين يزورون الصين".

وأشار البيان إلى أنه حتى في حال انتقال فيروس كورونا الجديد إلى روسيا، فإن فرص انتشار هذا الفيروس ستكون على نطاق ضيق، ويعود ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان.

وكانت الدوائر الصحية في الصين، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن شخصا رابعا توفي بالالتهاب الرئوي في مدينة ووهان وسط البلاد، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وظهر المرض في ووهان لينتقل بعدها إلى عدة مدن أخرى، منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد أربع حالات خارج حدود الصين، في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

يشار إلى أنه في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول، أبلغت السلطات عن تفشي الالتهاب الرئوي غير المعروفة نشأته، وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، وحتى 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم اكتشاف 218 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في المدينة، بينها 198 في مدينة ووهان، و خمسة في بيكين، وحالة واحدة في شنغهاي، و 14 حالة في مقاطعة قوانغدونغ.

وفى الوقت الحالي يتلقى 169 شخصا العلاج، 9 منهم في حالة حرجة و35 في حالة خطيرة.

يذكر أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين، واكتشفت لأول مرة عام 1965.

وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.